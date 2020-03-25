Кабмин на 30 дней продлил карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине
Кабинет министров решил на 30 дней ввести режим чрезвычайной ситуации по всей Украине из-за коронавируса. Он вводится до 24 апреля.
Об этом стало известно из трансляции заседания правительства 25 марта.
"Прошу не путать с чрезвычайным положением, при ЧС не ограничиваются конституционные права граждан", - заявил перед принятием решения премьер-министр Денис Шмыгаль.
В то же время власти отказались от введения чрезвычайного положения. Об этом рассказывала "Страна" со ссылкой на свои источники. Позже такие планы опроверг премьер, а вчера - глава МВД Арсен Аваков.
Теперь еще 30 дней, до 24 апреля, в стране будут действовать карантинные ограничения. Об этом в Telegram сообщил Денис Шмыгаль.
"... В режим чрезвычайной ситуации переведена Единая государственная система гражданской защиты. Соответственно, все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля", - сказано в сообщении.
Уточняется, что дополнительно к этому решению Кабмин постановил:
- должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным осмотром граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;
- привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства МОЗ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпродпотребслужбы;
- все помещения, дороги и тротуары должны тщательно дезинфецировать;
- оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи.
Кроме того, в Кабмина допускают возможность пролонгации мер.
Скриншот: t.me/PM_Shmigal
Видео: youtube.com
Напомним, что в Украине уже 113 заболевших, "Страна" ведет онлайн-хронику коронавируса.
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