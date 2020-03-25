Мэр Киева Виталий Кличко призвал Министерство внутренних дел и контролирующие органы штрафовать нарушителей карантинных мер, которые подвергают окружающих опасности заразиться коронавирусом.

Об этом Кличко сообщил во время онлайн-брифинга, видео обнародовано в Facebook.

"Единственный шанс остановить [вирус] - максимально ограничить контакты между людьми и придерживаться введенных мер и рекомендаций. Пожалуйста. Я обращаюсь к МВД, к контролирующим органам тщательно выявлять нарушителей, составлять протоколы и штрафовать. Если у кого-то самого не хватает ума и сознательности, - пусть так понимают и не подвергают опасности себя и людей вокруг", - сказал Виталий Кличко.

Видео: Facebook/ Віталій Кличко. Про штрафы - с 02:30

Напомним, недавно в Минздраве Украины допустили ужесточение карантинных мер и применение силовых методов.

Также мы писали, что 55% украинцев высказались против ужесточения мер карантина в Украине.