Тест на коронавирус у 71-летнего принца Чарльза показал положительный результат.

Об этом сообщили издания ITV News, а также BBC в среду, 25 марта. В свою очередь Букингемский дворец пока не публиковал официальное заявление по этому поводу.

На данный момент сын Елизаветы II находится дома в Шотландии. Также известно, что его супруга Камилла Паркер-Боулз не заразилась инфекцией.

"Невозможно установить, от кого принц заразился вирусом из-за большого количества заданий, которые он выполнял в своей публичной роли в последние недели", - заявили в пресс-службе резиденции принца Кларенс-Хаус.

"У него были легкие симптомы, но в остальном он в добром здравии и в течение последних нескольких дней работал, как обычно, из дома. В соответствии с правительственными и медицинскими рекомендациями, принц и герцогиня в настоящее время самоизолируются дома в Шотландии", - добавили представители Чарльза.

Скриншот: ITV News в Twitter

Напомним, что по последним данным, в Великобритании зафиксировано 8,077 случаев заболевания Covid-19. Из них, 422 летальных исхода.

Стоит отметить, что в последнее время многие публичные персоны заявили о подобном диагнозе. Так, 68-летний голливудский продюсер Харви Вайнштейн, который был признан виновным в сексуальных домогательствах, заразился коронавирусом.

Также недавно стало известно о том, что SARS-CoV-2 инфицирована звезда Голливуда украинского происхождения Иванна Сахно.