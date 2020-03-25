Власти Киева подтвердили, что сегодня, 25 марта, не будет принято решение о создании Консультативного совета по неподконтрольной части Донбасса, о чем договорились 11 марта в Минске. Причина - встреча в Минске из-за коронавируса проходит в формате видеоконференции.

Это следует из заявления вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

"Трехсторонняя контактная группа происходит в формате видеоконференции (из-за пандемии коронавируса, - Ред.), поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически", - сказал он.

Более того, сказал Резников, непосредственно решение о создании такой структуры с "представителями ОРДЛО" может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ, которые "на сегодняшний день продолжаются".

Сегодня, по словам чиновника, на минской площадке обсудят по видеосвязи "безусловное прекращение огня, разведение сил и средств, гуманитарные вопросы, в том числе доступ международных организаций на временно оккупированные Россией территории Украины".

Напомним, что соратник Суркова заявил, что Украина сегодня не будет подписывать создание Консультативного совета по Донбассу в Минске.

Также "Страна" разбиралась, решатся ли Зеленский и Ермак создать завтра Консультативный совет по Донбассу.