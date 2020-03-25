В Киеве не планируют открывать метро 3 апреля, если коронавирус будет распространяться и дальше с такой же динамикой, как и сейчас (по состоянию на утро 25 марта в столице выявлен 31 случай Covid-19).

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

"Метро приостановило перевозки предварительно до 3 апреля. Но мы следим за развитием ситуации. Если вирус будет распространяться с такой же динамикой и дальше - ограничения будут действовать. Мы должны максимально ограничить социальные контакты, максимально защитить здоровье людей. Только с этим связаны такие шаги. Поэтому дату открытия метро я вам сегодня сказать не могу", - заявил Кличко.

Мэр Киева также рассказал, что во вторник, 24 марта, в столице зафиксировали три лабораторно подтвержденных случая коронавируса, двое из заболевших находятся на самоизоляции. Всего в Киеве 31 инфицированный: 21 пациент госпитализирован (в том числе 20 в Александровскую больницу), остальные на самоизоляции. Протестировано 1355 киевлян, Киев ждет результаты еще около 30 образцов.

Кличко в ходе брифинга сообщил, что в школах и других заведениях образования отключено отопление, сэкономленные на нем средства направят на борьбу с коронавирусом.

Видео: Facebook/ Віталій Кличко. Про метро - с 10:10

Напомним, сотрудники столичного метрополитена уже сообщали, что, по их данным, подземка в Киеве заработает не 3 апреля, как планировалось изначально, а 17-го числа.

"Страна" следит за последними событиями, связанными с распространением коронавируса в Украине, в режиме онлайн.