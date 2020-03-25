В Ровенской области мужчина, который недавно вернулся из Италии, самоизолировался, разбив палатку у реки. Таким образом он решил обезопасить от возможного заражения свою жену и детей. Об этом сообщается на странице Гощанского сельсовета в соцсети.

Уточняется, что житель села Гоща Ровенской области был в командировке в Италии в разгар эпидемии коронавируса. После возвращения из Италии мужчина поселился в палатке у реки Горынь, чтобы не навредить родным и односельчанам.

"Олег Сачук работает водителем-экспедитором. Одной из его последних поездок была именно Италия. Олег знал о том, что карантина не избежать, поэтому решил самоизолироваться - остаться в деревне у реки Горынь. Олег устроил небольшой палатку возле своего авто", - говорится в сообщении.

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