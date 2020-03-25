"Еду домой". Заболевший коронавирусом Хорошковский вылечился и уже покинул больницу
Украинский бизнесмен Валерий Хорошковский, у которого был обнаружен коронавирус, уже вылечился.
Об этом нашим журналистам сообщили источники в его окружении, передает телеграм-канал "Политика Страны".
Стало известно, что Хорошковского уже выписали из больницы. "Еду домой", - написал он знакомым. Его выписку также подтвердили источники журналистов "Страны" в медучреждении, где был госпитализирован бизнесмен.
Напомним, что вчера, во вторник 24 марта, Хорошковский лег в больницу. Тест на инфицирование коронавирусом у него дал положительный результат.
Ранее "Страна" писала о заражении коронавирусом нардепа Сергея Шахова из депутатской группы "Доверие". После Шахова заболел его коллега Сергей Вельможный, а также депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко.