Украинский бизнесмен Валерий Хорошковский, у которого был обнаружен коронавирус, уже вылечился.

Об этом нашим журналистам сообщили источники в его окружении, передает телеграм-канал "Политика Страны".

Стало известно, что Хорошковского уже выписали из больницы. "Еду домой", - написал он знакомым. Его выписку также подтвердили источники журналистов "Страны" в медучреждении, где был госпитализирован бизнесмен.

Напомним, что вчера, во вторник 24 марта, Хорошковский лег в больницу. Тест на инфицирование коронавирусом у него дал положительный результат.

Ранее "Страна" писала о заражении коронавирусом нардепа Сергея Шахова из депутатской группы "Доверие". После Шахова заболел его коллега Сергей Вельможный, а также депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко.