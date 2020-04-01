1 апреля православные вспоминают мученицу Дарью Римскую и отмечают День ангела Дарьи. Собрали информацию о том, что означает имя Дарья, какой характер ей приписывают, а также открытки и поздравления с именинами.
Что означает имя Дарья
Имя Дарья - происходит от персидского мужского имени Дарий и означает "победительница", "властительница". Есть также версия, что Дарья - это производная от старославянского имени Дарена и значит "подарок".
Обладательницам имени приписывают прямолинейность, мягкий и вместе с тем темпераментный характер. Дарьи легко становятся душой компании из-за стремления быть в центре внимания. Их дружелюбный и общительный нрав помогает оставаться хозяйкой любой ситуации. Даши отличаются умением выходить из неловких моментов благодаря своему остроумию и находчивости.
Также они обладают хорошим вкусом. Это довольно артистичные и целеустремленные личности, которые умеют и любят командовать другими людьми, но часто им не хватает трудолюбия, чтобы удержаться на руководящих должностях.
Кто такая Дария Римская
Мученица Дария Римская жила в III веке нашей эры. Ее принято считать покровительницей всех обладательниц имени Дарья. Изначально девушка была языческой жрицей Афины Паллады. Красавицу выдали замуж за христианина Хрисанфа и она тоже приняла веру мужа. Вдвоем они исповедовали христианство. В итоге она была осуждена на пытки и смерть.
У иконы святой Дарии молятся о даре смирения и покаяния, просят Всевышнего уберечь от бесовских соблазнов и лжеучений.
Открытки и поздравления
Милая Дашенька, с праздником! В день твоего имени, желаю душевного тепла, семейного уюта и понимания.
Дарья, поздравляю с днем имени! Пусть глаза счастьем светятся, в делах будет удача, а в сердце - любовь!
Дашенька, с Днем ангела. Желаю быть самой яркой и любимой, чувствовать счастье и вдохновение, быть везучей и никогда не унывать!
Милая Дашулька, с Днем ангела, пусть в душе всегда светит солнце, согревает изнутри! Оставайся такой же светлой и жизнерадостной! Пусть окружают только позитивные и преданные друзья.
Даша, желаю в День ангела радостных мгновений и веселых встреч!
Дарья, желаю счастья, радости, добра, успеха в каждом начинании!
Дарья, твой неподдельный оптимизм заряжает всех нас. Пусть будет больше поводов для улыбки.
Дашуня, пусть к тебе в гости приходят только удача и любовь, пусть счастье в каждом уголочке Земли тебя находит!
Дашуля, тебя сегодня поздравляю,
Желаю счастья океан,
Пусть небо все мечты исполняет,
Задор твой бьет, словно фонтан!