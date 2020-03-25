На заседании в среду, 25 марта, Кабинет министров Украины изменил порядок предоставления населению субсидий на период карантина. Правительство пересмотрело социальные нормы коммунальных услуг в большую сторону, правда, за исключением отопления.

Поэтому повышение субсидий, вероятно, будет носить косметический характер.

Об этом свидетельствует текст постановления, обнародованный на сайте Кабмина.

Документ запрещает приостанавливать выплаты субсидий на период карантина.

Кроме того, в документе речь идет о том, что на период карантина для всех получателей субсидий их размер пересмотрят в большую сторону: социальные нормы водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения будут увеличены на 50%. Но в этот список не включено отопление (централизованное либо использование природного газа для нужд отопления).

Между тем, именно на эти две услуги приходится львиная доля субсидий. Поэтому их повышение на период карантина будет косметическим.

Кроме того, правительство на период карантина планирует ввести запрет на прекращение начисление субсидий, даже если доходы домохозяйства значительно выросли либо состав семьи изменился. Также, в случае принятия проекта постановления, субсидии будут переназначаться автоматически без подачи заявлений. А еще документ предусматривает упрощение порядка начисления субсидий лицам, которые попали под сокращение в период карантина - в их случае не будет учитываться заработная плата.

Фото: materialy.kmu.gov.ua

Напомним, сегодня Кабмин может ввести режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.