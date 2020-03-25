С 27 марта Украина полностью прекращает пассажирское движение через границу. Авиасообщение уже приостановили с 24 марта. Такие меры предпринимают в связи с распространением коронавирусной инфекции.

При этом будут все равно принимать в Украину тех, кто застрял за рубежом и хочет вернуться на родину. Их будут возить спецсамолетами и поездами.

По этой программе каждые сутки в страну въезжают порядка 10-13 тысяч украинцев. Но здесь они получают не то чтобы слишком радушный прием. Причем настороженность к возвращенцам на бытовом уровне сочетается с беспечностью на уровне государства - их, померяв температуру, зачастую просто отпускают по домам. И потом грозят ответственностью, если они выйдут на улицу.

При этом власть с самой себя ответственность за тысячи потенциальных носителей коронавируса по сути снимает.

Разбирались, как встречают тех, кто приехал из-за границы, как выявляют Covid-19 и что грозит нарушителям самоизоляции.

Сколько украинцев уже вернулись из-за границы после карантина

По данным МИД, по состоянию на 24 марта, при содействии дипломатов, в Украину вернулись 78 592 человека. Еще 152 находятся на карантине заграницей, 18 - проходят лечение в других странах, 6 украинцев заграницей уже выздоровели, а 3 - умерли.

Украинцы продолжают добираться домой. Так, сегодня ночью ожидается прибытие двух спецпоездов Пшемысль-Киев, которые доставят граждан Украины из Польши.

Также в ближайшее время планируются рейсы из Катара (Доха), Турции (Стамбул, Анталия), ОАЭ (Дубай), Казахстана (Алмата).

28 марта должен вернуться поезд с украинцами из России. Правда, об этом заявляли до введения полного запрета на пассажирские перевозки через границу. Как будет после этого запрета - пока непонятно.

При этом "Страна" уже рассказывала, что вся эвакуация производится за деньги самых эвакуируемых. Которые, к слову, за обратный билет уже платили. Но регулярные рейсы отменили, и билеты сгорели. А за новые рейсы снова приходится платить.

Учитывая, что альтернативы нет, приходится отдавать деньги авиакомпаниям и, что самое интересное, государственной "Укрзализныце", которые активно зарабатывают на форс-мажоре. Что, впрочем, не мешает чиновникам вплоть до президента громко пиариться на каждом таком рейсе.

Но это лишь верхушка айсберга.

Проверки на границе

По прилету и приезду на родину украинцев ждут санитарные отделы. Они измеряют температуру у тех, кто возвращается.

Фото: Госпогранслужба

При наличии симптомов простуды - проводят экспресс-тесты на антитела к Covid-19. Иногда они дают положительный результат (хотя, как мы писали, погрешность экспресс-тестов очень велика).

Например, 22 марта по прилету в аэропорту "Борисполь" тест дал положительный результат у одного из пассажиров, который пожаловался на плохое самочувствие. 23 марта экспресс-тест показал коронавирус у пассажирки, которая прилетела одним из эвакуационных рейсов из Европы. Она хотела пройти паспортный контроль и покинуть аэропорт, но после разъяснительной работы ее направили в одну из больниц Киева. А 24 марта экспресс-тест дал положительный результату у пассажира из одной из стран Среднего Востока. Он сам вызвался пройти проверку, после которой его направили в киевскую больницу.

Но всем тесты не делают, ведь границу каждый день пересекают десятки тысяч человек. Только за сутки 24 марта в страну въехали около 11 тысяч украинцев.

Порядок таков, что здоровые люди, которые заявляют, что не имели прямого контакта с больным коронавирусной инфекцией, не обследуются. То есть пограничники полагаются на честное слово и призывают украинцев быть сознательными и не скрывать признаки заболевания.

Правда, не всем так везет. На днях поезд с украинцами из Риги, который прибыл в Киев, четыре часа держали закрытым и оцепили правоохранители - пока там проверяли людей на коронавирус.

Подписка о невыходе

Также приехавшим предлагают заполнить анкеты. В них нужно указать, в каких странах они были, куда направляются, и оставить свои контакты. А также подписаться под двухнедельной самоизоляцией.

Эти анкеты передают на места, чтобы областные санитарные врачи могли консультировать вернувшихся из-за границы по месту их пребывания.

Тут тоже полагаются только на честность. Например, 24-летний житель Одесской области у которого подтвердили Covid-19, указал в анкете неверный адрес, но после подтверждения результатов теста его местонахождение пришлось устанавливать. Выяснилось, что он прилетел из США 13 марта, не самоизолировался и контактировал с большим количеством людей.

Самоизоляция на 14 дней - это еще одно требование для тех, кто прибывает в Украину. Им выдают памятку МОЗ и рекомендации, куда нужно обращаться при ухудшении самочувствия. Здесь опять же полагаются на сознательность граждан и перекладывают на них ответственность за распространение заболевания.

В памятке есть такие пункты, как "самоизолироваться в отдельной комнате", тем кто живет не один. При этом непонятно, что делать, если человек живет не один в однокомнатной квартире и как быть с тем, что он продолжает пользоваться одним санузлом и ванной с домашними. Также в памятке МОЗ говорится, что нужно просить службы доставки оставлять посылки за дверью, а если нужно выйти из дома, то в маске для лица, используя средства дезинфекции для рук и минимизировав контакты с другими людьми.

Также эти расписки могут потом послужить основанием для уголовной ответственности, которую недавно ввела Рада - за сознательное заражение людей коронавирусом.

Дело в том, что если вы нарушили режим самоизоляции и заразили кого-то коронавирусом - могут дать от 3 до 8 лет. В зависимости от тяжести последствий.

Поэтому многие не хотят подписывать этих бумаг. Например, киевлянин Сергей Капустян вчера опубликовал в Facebook воззвание к Владимиру Зеленскому об отказе самоизолироваться.

"Владимир Зеленский, дай возможность пересечь границу, 5:00 нахожусь с ребенком (7 лет) и женой в Борисполе. Я здесь готов сдохнуть, но меня не заставят подписать добровольный лист", - написал он и опубликовал фото этого документа.

О том, что не подписывают эту бумагу, "Стране" рассказывают и другие пассажиры. Что интересно, ее заставляют подписывать и летный персонал по возвращении из эвакуационных рейсов. Хотя понятное дело, что если после каждого рейса бортпроводники будут уходить на двухнедельный карантин, возить застрявших за рубежом туристов будет некому.

Поэтому они массово не подписывают эти бумаги.

А если кто и подписывает - правительство дальнейшей судьбы этих людей никак не контролирует. А денег и возможностей, чтобы изолировать каждого, как было с украинцами из Уханя, нет. Поэтому власть начинает уже открыто угрожать возвращенцам.

Слежка через смартфоны и штрафы

Следить за тем, не нарушают ли украинцы самоизоляцию будет полиция, используя данные мобильных операторов. Об этом вчера заявил замминистра МВД Антон Геращенко.

Он сказал, что некоторые украинцы нарушают обязательство о 14-дневной самоизоляции после возвращения из-за границы и пригрозил, что МВД может ввести контроль через мобильных операторов. Данные о таких людях полиция получает от пограничников.

"Полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников относительно украинцев, которые подписали личные обязательства о 14-дневном карантине путем самоизоляции. Не исключаю, что по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и осуществлять контроль за условиями карантина через мониторинг мобильных сетей", - заявил Геращенко.

Уточним, что сейчас следить за смартфонами украинцев полиция может лишь по решению суда. И вряд ли суды (которые сами тотально ушли на карантин) смогут дать тысячи санкций на слежку.

Также Геращенко сообщал, что МВД предлагает ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина. В частности, административная ответственность может быть установлена за самовольное покидание места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано коронавирусом. Штрафы могут составлять от 17 до 32 тысяч гривен.

В Минздраве 24 марта не исключили применение силовых методов влияния, если граждане не будут сознательно относиться к самоизоляции. Об этом в ходе брифинга заявил замминистра Виктор Ляшко. По его словам, Нацполиция увеличила количество патрулей, которые будут осуществлять и выборочные проверки условий самоизоляции.