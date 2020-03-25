На внеочередной сессии Киевского горсовета в четверг, 26 марта, депутаты собираются принять решение для помощи малообеспеченным категориям населения, обеспечения потребностей системы здравоохранения и поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается на странице КГГА в соцсети.

"Во время карантина и угрозы распространения Covid-19 городские власти должны позаботиться о социально незащищенных киевлянах. В частности, должны перераспределить бюджет для защиты малообеспеченных групп населения и на нужды здравоохранения в столице. Именно поэтому Киевсовет планирует собраться для проведения внеочередного заседания и принять ряд неотложных решений", - заявил заммэра Киева и секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

По его словам, также городские власти должны помочь представителям малого и среднего бизнеса, которые вынуждены приостановить свой бизнес на время карантина.

"Город чувствует свою ответственность и перед предпринимателями, поэтому предлагает арендаторам коммунального имущества предоставить 50% скидку на следующие 5 месяцев. За все это должны проголосовать уже в ближайший четверг", - добавил Прокопив.

Пленарное заседание Киевсовета запланировано на 14:00 четверга. В связи с ограничительными мерами, доступ общественности и представителей СМИ не предусмотрен. Онлайн-трансляция заседания будет обеспечена на портале Киевсовета и на официальной странице в Youtube.

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