Тернопольский облсовет утвердил обращение депутатов к властям Украины, в котором они требуют, чтобы из-за угрозы коронавируса на территории Почаевской лавры и прилегающей к ней территории был введен режим чрезвычайного положения.

Само решение облсовета оказалось в распоряжении "Страны".

"Принять обращение депутатов Тернопольского областного совета к президенту Украину, премьер-министру, главу СБУ, министру внутренних дел, министру охраны здоровья и главе Тернопольской ОГА по введению чрезвычайного положения в Почаевской Лавре и на прилегающей территории", - говорится в решении.

Фото: Страна.ua

Местные СМИ до этого сообщали, что данную инициативу проявили депутаты из фракции Радикальной Партии Олега Ляшко. Свое требование они аргументировали публичным заявлением президента Молдовы Игоря Додона о том, что несколько граждан его страны оказались инфицированы после посещения Почаевской Лавры.

"Необходимо принять карантинные меры, которые предусматривают временный запрет на многолюдные богослужения, а также проверить на инфицированность Covid-19 и провести обсервацию всех, кто проживает на территории лавры и близлежащих территориях", - потребовали депутаты.

Напомним, что в Тернопольской области наблюдается вспышка коронавируса, один человек уже умер. По данным замглавы МВД Антона Геращенко, мужчина контактировал с зараженным священником одного из приходов.

Также мы писали о том, что в Почаевской Лавре, которую посещали паломники из Молдовы, не оказалось зараженных коронавирусом.