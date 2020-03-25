В Запорожье по состоянию середину дня 25 марта выявили четыре случая коронавируса. В городе с 14:00 вводят чрезвычайную ситуацию.

Об этом в Facebook сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк.

"В Запорожье зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Это подтвердили тесты, которые мы получили вчера. Все четверо больных недавно вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршевеля. Их возраст - от 41 до 55 лет", - написал Буряк.

По его словам, 25 марта с 14:00 по решению исполкома местного горсовета в Запорожье вводится чрезвычайная ситуация. Владимир Буряк призвал жителей города не паниковать, но выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

"Больницы города готовы к борьбе с коронавирусом. Напомню, сегодня на сессии мы выделим еще 100 млн грн на нужды медицинских учреждений для лечения пациентов", - сказано в сообщении.

Скриншот: Facebook/ Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

Отметим, что по состоянию на утро 25 марта официально сообщалось о двух случаях коронавируса в Запорожской области.

Также мы писали, что сегодня Кабмин может ввести режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.