На Западной Украине разрастается очаг коронавируса. Причинами называют массовое возвращение заробитчан и посещение храмов.

На Тернопольщине заблокировали несколько сел после первой смерти от COVID-19 в области и четвертой в Украине и скандала с заразившимся священником Олегом Винницким из райцентра Залещики, с которым во время литургий и церковных обрядов контактировали сотни человек.

Один из них - как раз умерший селянин, 68-летний житель Ковалевке, который пересекался со священником на похоронах в начале марта.

"Муж никого не заразил, у него пневмония"

Всего на Тернопольщине - шесть официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом (всего в Украине - за сотню). Четверо - у жителей Монастырисского района, один - у вернувшегося из Австрии тернопольского стоматолога и один - у жителя Залещиков.

Местные власти утверждают, что еще 19 марта коронавирус диагностировали у 57-летнего Олега Винницкого, священника церкви Пресвятого Сердца Христового Украинской греко-католической церкви, который сейчас находится в реанимации инфекционной больницы.

В храме и в пятиэтажке на улице Бандеры, где живет священник с семьей, провели дезинфекцию.

Как рассказал "Стране" глава местной райадминистрации Роман Краснюк, все соседи и прихожане священника сейчас на карантине, его семью проверили и тесты показали, что у них нет коронавируса.

Супруга батюшки в беседе со "Страной" открестилась от диагноза "коронавирус" у Винницкого.

"Нам не дают никаких подтверждений, что у мужа коронавирус, лечат пневмонию, он в больнице. Ему сделали тест, сказали, что в понедельник-вторник придет результат из Киева, но до сих пор нам не известно ничего, подтвердилось ли. Никого Олег не заразил, утечка инфекции вовсе не у нас, а в другом районе - на Монастырищине. У нас в Залещиках - ни одного больного. Умер житель Ковалевки, а не наш прихожан. Мы, его семья, все пятеро (я, дочка, зять и двое внуков) - в самоизоляции, все слава Богу здоровы, анализы у всех нас взяли и все хорошие", - рассказала "Стране" Татьяна Винницкая.

Священник, по словам прихожан, был активный - посещал с лекциями клубы и школы.

Священник Винницкий встречался со школьниками - еще до вспышки коронавируса. Фото: Facebook Винницкого

Был на похоронах коллеги вместе с больным коронавирусом

Тем временем среди прихожан Винницкого - паника, люди боятся, что успели заразиться во время общения со священником. И есть несколько версий, где он мог заразиться.

По одной из них, священник ездил отдыхать в Египет, где мог подцепить заразу (жена священника не прокомментировала нам эту информацию). По другой, он мог заразиться во время похорон от прихожанки из другого села, которая вернулась из Франции и присутствовала на обряде. Жительница села Швейково Ольга действительно сейчас в реанимации районной больницы в Монастырисске с пневмонией - в селе, правда, говорят, что у нее обнаружили не коронавирус, а грипп А (птичий).

68-летний мужчина из Ковалевки Монастырисского района попал в больницу за два дня до смерти, он жил сам и долго не обращался к медикам.

"9 марта он был на похоронах знакомого священника родом из Швейково на Монастырищине, но который служил в Залещецком районе. На похоронах присутствовали еще с дюжину священников и селян - как из Монастырищины, так и из Залещиков. После этого снова собрались, чтобы отслужить девятый день за покойным, а потом были поминки в Ковалевке. Так вот на похоронах и поминках были и священник Винницкий, и та пани Ольга из Швейково, которая вернулась из Франции в конце февраля, когда еще не было карантина. Всего несколько десятков человек.Так что вполне возможно, что и священник, и мужчина из Ковалевки могли заразиться от нее. Сейчас и на Монастырищине, и в Залещиках много простуженных, может, у них и коронавирус, пока неясно", - рассказал нам источник в Тернопольской обладминистрации.

По словам источникам, в область уже вернулось несколько тысяч заробитчан.

"И они не остаются дома, а идут в гости и церкви, в Чорткове был скандал, когда группа заробитчан пошла в ресторан. Проследить сложно, хотя людей просят сообщать на горячую линию о соседях, которые вернулись из-за границы. Возможно, придется вводить на Тернопольщине режим ЧП", - говорит сотрудник ОГА.