Первый случай инфицирования коронавирусом в Волынской области был зафиксирован у 7-летней девочки. Однако в госпитализации она не нуждается, ее состояние на данный момент удовлетворительное.

Такой информацией поделилась пресс-служба Волынской ОГА на своей странице в Facebook в среду, 25 марта.

Так, по информации чиновников, мама с девочкой обратились за помощью к семейному врачу в понедельник, 23 марта. У ребенка были зафиксированы температура 37,2 и кашель.

"Ребенку провели экспресс-тесты на Грипп А и В - результат отрицательный, семейный врач приняла решение провести забор для анализа ПЦР на Covid-19 у ребенка и отца. Биоматериалы сразу были отправлены в областной лабораторный центр… 24.03.2020 получен положительный результат ПЦР на Covid-19 у ребенка", - говорится в сообщении.

Однако уже вечером, после обращения к врачу, у девочки поднялась температура - до 38,2. Тем не менее на следующее утро ее состояние стало удовлетворительным. Поэтому ребенка решили не госпитализировать и оставить на домашнем лечении.

"По состоянию на сейчас проводится работа с контактными лицами, за всеми ними будет установлен медико-санитарный надзор и рекомендована самоизоляция", - рассказали в обладминистрации.

Скриншот: Волынская областная государственная администрация

Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом. Из них 4 летальных случая, один человек выздоровел.

Также мы сообщали, что последний погибший от коронавируса в стране - житель Тернопольской области, который контактировал с зараженным Covid-19 священником.