В среду, 25 марта, 55 очередная сессия городского совета Днепра прошла во дворе здания из-за карантина, связанного с коронавирусом. На заседание собрались 48 депутатов, пишет Информатор.

На повестке дня было порядка 200 вопросов, однако единственный, за который голосовали во дворе горсовета – перенос заседания в онлайн-режим в связи с карантином. Поддержали переход в режим онлайн 46 депутатов из 33 необходимых. Воздержались двое, сообщает Відкритий.

В повестке дня 55-й сессии — финансово-бюджетные вопросы, изменения в ряд муниципальных программ. Также городские избранники должны принять решение о переименовании одной из улиц в честь выдающегося ученого Георгия Дзяк, провозгласить 2020 в Днепре годом Александра Поля, а также принять на баланс сети тепло- и водоснабжения. Традиционно на голосование выставили и ряд решений о передаче земельных участков в собственность граждан.

Фото: dp.informator.ua

Напомним, что в городской больнице Днепра умер житель Каменского с подозрением на коронавирус.

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