Сегодня Кабмин может ввести режим чрезвычайной ситуации по всей Украине
На сегодняшнем заседании Кабмина члены правительства займутся карантином, денежной компенсацией семьям погибших участников АТО и рассмотрят возможность введения в Украине режима чрезвычайной ситуации по всей стране.
"Такое решение (о введении режима ЧС - Ред.) должно быть", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.
По словам источника, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций уже приняла соответствующее решение.
Как сообщалось, на данный момент режима чрезвычайной ситуации был введен в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях и Киеве.
Члены Кабмина так же рассмотрят законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно криминализации перемещения через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения". На заседании правительства будет поднят и вопрос выплаты субсидий во время карантина в стране.
Министры сегодня также рассмотрят следующие проекты постановлений:
- О внесении изменения в пункт 4 Порядка государственной регистрации (перерегистрации) дезинфекционных средств;
- Некоторые вопросы обеспечения трудовых прав государственных служащих, работников государственных органов, предприятий, учреждений и организаций на время установления карантина в связи с обострением ситуации, связанной с распространением случаев острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2;
- Некоторые вопросы предоставления в 2020 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление поддержки отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения.
- О выделении средств для предоставления единовременной денежной помощи членам семей лиц, погибших (умерших) во время участия в антитеррористической операции, и лицам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время участия в указанной операции;
- Об одобрении отчета о выполнении Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".
В свою очередь глава Минздрава Илья Емец ознакомит министров с проектом постановления об установлении Порядка получения и предоставления гемопоэтических стволовых клеток и обмена информацией об имеющихся анатомических материалах человека, предназначенных для трансплантации.
Напомним, что в понедельник, 23 марта, Кабмин поддержал инициативу о введении почасовой опалаты труда медиков, задействованных в борьбе с коронавирусом в Украине.
Также мы писали, что Минэкономики предложило не закрывать продовольственные рынки на карантин.