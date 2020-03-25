На сегодняшнем заседании Кабмина члены правительства займутся карантином, денежной компенсацией семьям погибших участников АТО и рассмотрят возможность введения в Украине режима чрезвычайной ситуации по всей стране.

"Такое решение (о введении режима ЧС - Ред.) должно быть", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

По словам источника, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций уже приняла соответствующее решение.

Как сообщалось, на данный момент режима чрезвычайной ситуации был введен в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях и Киеве.

Члены Кабмина так же рассмотрят законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно криминализации перемещения через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения". На заседании правительства будет поднят и вопрос выплаты субсидий во время карантина в стране.

Министры сегодня также рассмотрят следующие проекты постановлений:

О внесении изменения в пункт 4 Порядка государственной регистрации (перерегистрации) дезинфекционных средств;

Некоторые вопросы обеспечения трудовых прав государственных служащих, работников государственных органов, предприятий, учреждений и организаций на время установления карантина в связи с обострением ситуации, связанной с распространением случаев острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2;

Некоторые вопросы предоставления в 2020 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление поддержки отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения.

О выделении средств для предоставления единовременной денежной помощи членам семей лиц, погибших (умерших) во время участия в антитеррористической операции, и лицам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время участия в указанной операции;

Об одобрении отчета о выполнении Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

В свою очередь глава Минздрава Илья Емец ознакомит министров с проектом постановления об установлении Порядка получения и предоставления гемопоэтических стволовых клеток и обмена информацией об имеющихся анатомических материалах человека, предназначенных для трансплантации.

Напомним, что в понедельник, 23 марта, Кабмин поддержал инициативу о введении почасовой опалаты труда медиков, задействованных в борьбе с коронавирусом в Украине.

Также мы писали, что Минэкономики предложило не закрывать продовольственные рынки на карантин.