В Тернопольской области, где 25 марта зафиксировали первую смерть от Covid-19, из-за вспышки коронавирусной инфекции полиция заблокировала шесть населенных пунктов. В частности, речь идет про Швейков, Ковалевку и еще четыре других.

Об этом в среду, 25 марта, в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

Геращенко напомнил, что четвертая жертва коронавируса в Украине - 68-летний мужчина из Тернопольской области, контактировал со священником, у которого диагностировали вирус. По данным МВД, всего в регионе со священнослужителем могли контактировать около 500 человек.

"Сам священник находится в реанимации Тернопольской клинической больницы в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи борются за его жизнь. В настоящее время населенные пункты Швейков, Ковалевка и 4 других блокированы полицейскими", - сообщил Геращенко.

Он также добавил, что заблокированные села могут быть очагом распространения вируса, поскольку в этом регионе уже установлено 5 случаев заражения Covid-19.

Скриншот: Facebook/ Антон Геращенко

Напомним, "Страна" в режиме онлайн следит за тем, что происходит 25 марта в Украине в связи с распространением коронавируса: утром в Минздраве сообщили о 113 заболевших в 13 областях.