На 60-м году жизни умер барабанщик знаменитой британской рок-группы King Crimson Билл Рифлин.

Об этом в Twitter написал бывший бас-гитарист группы Nirvana Крист Новоселич.

"Очень жаль, умер Билл Рифлин. Хороший человек и прекрасный музыкант", - сообщил Крист Новоселич.

В последние годы 59-летний Рифлин боролся с онкологическим заболеванием. В 2019 году его жена умерла от лимфомы.

Известно, что Рифлин после King Crimson был барабанщиком ряда влиятельных групп в жанрах индастриал-рока и экспериментального метала: Minestry, REM и других коллективах.

Скриншот: Twitter/ Krist Novoselić

Видео: YouTube/ King Crimson

Напомним, в конце прошлого года умер британский музыкант и автор песен "Монти Пайтон" Нил Иннес.