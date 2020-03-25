Умер барабанщик рок-группы King Crimson Билл Рифлин
На 60-м году жизни умер барабанщик знаменитой британской рок-группы King Crimson Билл Рифлин.
Об этом в Twitter написал бывший бас-гитарист группы Nirvana Крист Новоселич.
"Очень жаль, умер Билл Рифлин. Хороший человек и прекрасный музыкант", - сообщил Крист Новоселич.
В последние годы 59-летний Рифлин боролся с онкологическим заболеванием. В 2019 году его жена умерла от лимфомы.
Известно, что Рифлин после King Crimson был барабанщиком ряда влиятельных групп в жанрах индастриал-рока и экспериментального метала: Minestry, REM и других коллективах.
Скриншот: Twitter/ Krist Novoselić
Видео: YouTube/ King Crimson
Напомним, в конце прошлого года умер британский музыкант и автор песен "Монти Пайтон" Нил Иннес.
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