На этих выходных, с субботы на воскресенье, Украина перейдет на летнее время. Просыпаться придется на час раньше. Время автоматически переведут 29 марта в 03:00.

Зачем это нужно?

В античные времена светлое время суток делили на 12 частей, что примерно соответствует современным 12 часам. Но поскольку привязка была именно к Солнцу, то зимой они были короче, летом - длиннее.

Позже стали делить сутки на одинаковые части независимо от сезона. Это стало вызывать определенные неудобства. С конца 19 века стали звучать предложения использовать светлое время суток более рационально, ведь летом солнце уже вставало, однако большая часть людей еще спали.

В итоге впервые летнее время ввела Германия. Это произошло во время Первой мировой войны. Целью новшества была экономия угля. К 2020 году часы дважды в год переводят в Украине, в странах Европы. В США часы летнее и зимнее время практикуют в большинстве штатов. В России переход отменили, в т.н. "ДНР" и "ЛНР", которые живут по московскому времени, также перестали переводить часы.

Синее - страны, где переводят часы; Оранжевое - страны, где перевод часов отменили; Красное - страны, где всегда жили по одному времени

Во многих странах летнее время называют daylight saving time - сберегающее свет. А зимнее - standard time - стандартное.

Как узнать точное время

Проще всего узнать время онлайн - забить в строку поиска Google "точное время" или "время в Украине". Браузер покажет текущее местное время, а также дату и день недели.

Точное время автоматически отображается в смартфоне, компьютере.

У всех украинских мобильных операторов есть услуга "точное время". Для этого, независимо от оператора, нужно набрать комбинацию *160# кнопка вызова. Услуга бесплатная и доступна даже, если на счете нет средств. В ответ придет смска с точным временем, датой и днем недели.