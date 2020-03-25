Умерший в Тернопольской области от коронавируса 68-летний мужчина на поминках контактировал с 57-летним священником, который в свою очередь, с начала марта общался с не менее чем 500 лицами.

Об этом сообщил в Facebook Антон Геращенко, замминистра МВД.

"Сегодня утром, в больнице, умер мужчина 1952 г. р. Полицией вместе с эпидемиологической службой установлено, что умерший гражданин Б. контактировал 9 марта во время похорон в с. Швейков Монастыриского района, со священником О. В. 1963 г. р. которому 19 марта установлен диагноз заражения короновирусом. По данным свидетелей на поминальном обряде присутствовали около 70-ти человек", - пишет Геращенко.

По его словам, по данным эпидемиологического расследования, с начала марта священник контактировал около с 500 лицами во время различных религиозных обрядов. "Всем этим лицам нужно срочно обращаться по телефонам 102 или 103 и сообщить о фактах общения со священником О. В. 1963 года, и с умершим Б. 1952 г. р.", - заявил Геращенко.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Напомним, что в Тернопольской области из-за коронавируса полиция заблокировала шесть сел.

Также читайте о том, что Геращенко уже сообщал, что под Тернополем больной коронавирусом священник проводил похороны и контактировал с 500 людьми.