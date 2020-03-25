Украинский горнолыжный курорт "Буковель" с 25 марта временно приостанавливают работу из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба курорта.

"Друзья, у нас для вас важная информация! Начиная со среды, 25.03.2020, мы останавливаем работу подъемников и досрочно заканчиваем зимний сезон 2019-2020. ТК" Буковель" присоединяется к жесткому карантину, который будет распространяться на все услуги, на всей территории комплекса", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что курорт прекращает принимать туристов и все сервисы будут закрыты. Также, представители "Буковеля" отметили, что погодные условия хорошие и сезон катания мог бы продолжаться еще довольно долго.

"Что качается тех людей, которые забронировали проживание в отелях "Буковель" на ближайший период, то им не стоит волноваться. Всем нашим гостям, которые из-за данных обстоятельств не смогут воспользоваться забронированными услугами, просим писать обращения на почту [email protected] для положительного решения по данному вопросу", - добавили в пресс-службе.

До этого посетитель Буковели рассказал, как работал курорт во время карантина.

Напомним, что в Тернопольской области умер мужчина с коронавирусом и число летальных случаев в Украине увеличилось до 4.