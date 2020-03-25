Жительница Ирпеня, которая вчера была госпитализирована с коронавирусом в больницу в Белой Церкви, стала мамой. Состояние женщины и ее ребенка удовлетворительное.

Об этом в среду, 25 марта, написал первый заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин на своей странице в Facebook.

Сообщается, что заболевшая Covid-19 родила мальчика в 03:00, 25 марта.

"Состояние мамы удовлетворительное, симптомов вируса все меньше. Состояние ребенка тоже удовлетворительное, вес 3 600 - здоровый ирпенский парень!" - заявил Маркушин. По его словам, сегодня женщину переведут в инфекционное отделение. Ее новорожденный сын также будет находиться на карантине.

Фото:Александр Маркушин в Facebook

Напомним, что вчера полиция Ирпеня оцепила дом, в котором был зафиксирован случай коронавируса у беременной.

Также мы писали, что по последним данным в Украине подтверждено 113 случаев Covid-19. Один пациент полностью выздоровел, погибли четыре человека.