Из-за коронавируса Вооруженные силы Украины могут остаться без питания, поэтому Офис президента обратился к областным властям с требованием быть готовыми в любой момент обеспечить военнослужащих продуктами, если возникнут проблемы.

Обращение Офиса президента, адресованное главам областных и Киевской городской государственных администрации опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.

"В связи с эпидемией коронавируса, которая стала причиной отказа от подписания договоров субъектами хозяйствования, которые предоставляют услуги по питанию в военных частях, с 25.03.2020 в Вооруженных силах Украины может сложиться критическая ситуация с обеспечением беспрерывного питания особого состава", - сказано в обнародованном документе.

Поэтому Офис президента просит глав ОГА и КГГА обеспечить такие меры:

совместно с областными военными комиссариатами уточнить перечень военных частей, дислоцированных на территории областей, которые питаются по системе аутсорсинга;

наладить взаимодействие с командирами военных частей касаемо ассортимента продуктов питания, объемов и сроков их поставки;

быть в готовности на безоплатной основе представить помощь военным частям в обеспечении продуктами и персоналом для приготовления еды.

Скриншот, фото: Telegram/ PavlovskyNews

Напомним, "Страна" следит за происходящим в стране 25 марта в связи с коронавирусом в режиме онлайн.

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