Вечером во вторник, 24 марта, генпрокурор Кайенны (Французская Гвиана) сообщил о похищении 40 000 хирургических масок со склада на территории космодрома Куру.

Об этом пишет Ouest France.

Исчезла значительная часть хирургических масок, хранящихся в космическом центре Гвианы в Куру. Жалоба об этом поступила в прокуратуру в понедельник, 23 марта. Уже ведется расследование данного преступления.

Глава французского космического агентства в письме сотрудникам рассказал, что эти маски были предоставлены Региональному агентству здравоохранения Гвианы для использования по мере необходимости в различных медицинских учреждениях. Сам он отметил, что "крайне шокирован поведением" предполагаемых преступников.

Напомним, "Страна" писала о том, как в испанской больнице украли 5 тысяч дефицитных масок для защиты от вирусов.