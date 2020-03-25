Посольство Польши в Москве опровергло информацию российских СМИ о том, что польские власти не разрешили пролет военным самолетам РФ с гуманитарной помощью для Италии.

Об этом сообщило МИД Польши в Twitter.

"Российская сторона не обращалась к польской стороне с просьбой получить согласие на осуществление полета российских военных самолетов над территорией Польши", - говорится в коммюнике посольства Польши в Москве.

Согласно сообщению дипломатов, информация российских СМИ о том, что якобы польские власти помешали доставке российской гуманитарной помощи в Италию, является дезинформацией.

Напомним, что в воскресенье, 22 марта девять российских самолетов Ил-76 РФ со средствами защиты, медоборудованием и специалистами-вирусологами вылетели в Италию.

Скриншот: МИД Польши

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