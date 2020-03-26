Предлагаем читателям гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака.

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Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов сегодня будет много энергии, необходимой для решения бизнес вопросов и задач. Но не бросайтесь решать все и сразу. Поберегите здоровье и нервы и распределите дела на несколько дней. Следите, чтобы не обострились хронические заболевания. При ухудшении состояния - обращайтесь к специалисту.

Телец (21.04 - 20.05)

У Тельцов день может пройти непредсказуемо из-за ваших спонтанных действий. Правда, в итоге они приведут вас к успешному результату. Четверг будет насыщен встречами и новыми знакомствами. Также, возможно, вам предстоит романтическое приключение.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецов может поглотить растерянность, когда все будет валиться из рук. Поэтому лучше не браться за серьезные дела и не планировать ничего существенного. По возможности избегайте принятия важных решений. Есть вероятность, что все дела вы будете делать импульсивно и крайне эмоционально, не подумав о перспективе.

Рак (22.06 - 22.07)

День принесет Ракам новую полезную информацию. Время, проведенное в творческой атмосфере, занятиях домашними делами или хобби, будет для вас благоприятным. На пороге значимые для вас вести. Постарайтесь не упустить удачу, которая сама идет в ваши руки. А вот от хитроумных схем по зарабатыванию денег сейчас лучше отказаться.

Лев (23.07 - 23.08)

Планам Львов в четверг могут мешать недруги. Ситуация может усугубиться оплошностью и с вашей стороны. Постарайтесь резко пресекать неприятные разговоры и предложения. Умейте останавливаться в шаге от возникновения проблем и менять направление. Если вы не знаете, как поступить - хорошо посоветоваться с кем-то благоразумным из своего окружения.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня важно не перенапрягать свою нервную систему. Можно заняться проблемами семьи и домашними делами. День подходит для решения бытовых вопросов, которые не несут особой важности, однако необходимы вам лично. Возможно, вы давно хотели заняться генеральной уборкой, переставить мебель и избавиться от ненужных вещей. Вы почувствуете облегчение, если расчистите свое пространство.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов в четверг выпадет отличный шанс дождаться финансового результата своей работы. Это порадует вас и принесет облегчение. Также день благоприятен для различного рода капиталовложений и планирования будущего. Но начинать новые дела не стоит. Тщательно обдумайте все варианты и отложите начало действий на следующий месяц.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Конец недели может принести Скорпионам некоторое разочарование в любви. Может возникнуть обострение отношений с любимыми. Однако в итоге окажется, что разногласия не такие уж глубоки и их легко уладить, если перестать скандалить и доказывать свою правоту.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодняшний день Стрельцы точно запомнят - все будет складываться удачно и дома, и на работе. Звезды говорят о приятном известии или приезде любимого человека. Информация, которую вы получите сегодня, принесет умиротворение и безусловно поднимет ваше настроение. Все, что от вас требуется - расслабиться и получать удовольствие.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам сегодня лучше быть прагматичными, рациональными и не нарушать закон. Если вас не устраивают правила или запрет, это еще не означает, что необходимо самовольничать. Старайтесь также не высказывать вслух свое недовольство, чтобы не нажить врагов.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям необходимо задуматься о раздаче долгов, погашении кредитов, выполнении обещаний. Звезды советуют сегодня немного поработать на отдачу, а не принятие. Если у вас есть вещи, продукты, финансы, которыми вы можете поделиться с нуждающимися, этот благородный жест принесет вам моральное облегчение и успокоение.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня у Рыб вряд ли получится провести день продуктивно, ведь представителей этого знака может одолевать апатия. Захочется провести день на диване и не думать о проблемах. Что же, звезды благосклонны к отсутствию авантюризма. Позвольте себе отдохнуть и расслабиться. Поверьте, ближе к пятнице вам понадобятся жизненные силы.

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