В среду, 25 марта, в Минске в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) не состоится подписание соглашения об учреждении Консультативного совета по урегулированию конфликта.

Об этом в Telegram-канале написал директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к экс-куратору Украины в Кремле Владиславу Суркову.

"Подписания документов о создании т.н. "Консультативного совета" сегодня не ожидается. Коронавирус "ставит на паузу" процесс мирного урегулирования. Надолго? Посмотрим. А пока все стороны делают вид, что сожалеют", - сказано в сообщении.

Скриншот: t.me/Chesnakov

Напомним, в Консультативный совет должны были войти по 10 представителей Украины и ОРДЛО, а также по одному представителю ОБСЕ, России, Германии и Франции. И одно только согласие главы Офиса президента Украины Андрея Ермака на эту идею, подкрепленное подписью под соответствующей декларацией, вызвало большой переполох и бунт части фракции "Слуги народа".

"Страна" разбиралась, решится ли Киев после скандала на подписание и какие это вызовет последствия.