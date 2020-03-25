Минздрав Украины получил от Google более полумиллиона долларов на информационную кампанию касательно коронавирусной инфекции.

Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале "Коронавірус_інфо"

Так, министерство здравоохранения Украины получило грант в $550 000 для приоритетного обеспечения поиска в сети официальных источников информации о Covid-19 при поисковых запросах на эту тему.

"Это позволит пользователям поискового сервиса в Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине, а также минимизировать использование недостоверных источников", - пояснили в ведомстве.

Скриншот: Коронавирус инфо в Телеграм

Напомним, что бывший игрок киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев заявил, что коронавирус, от которого в мире погибли уже 18 930 человек, является выдумкой.

Ранее мы писали, что в Украине зафиксировано уже 113 случаев заражения коронавирусом.