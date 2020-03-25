В среду, 25 марта, в Тернопольской области умер 68-летний мужчина, зараженный Covid-19. Число смертей от коронавируса в Украине достигло 4.

Об этом свидетельствует информация на Facebook-странице Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.

Сообщается, что 68-летний житель села Ковалевка Монастырисского района Тернопольской области умер в инфекционном отделении больницы скорой помощи.

Так, по состоянию на утро 25 марта по одному летальному случаю коронавируса в Украине зафиксированы в Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Тернопольской областях.

Скриншот: Facebook/ Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

Напомним, по данным на утром 25 марта в Украине было зафиксировано 113 случаев инфицирования коронавирусом, 29 из них выявили на протяжении прошлых суток. Covid-19 распространился уже в 13 областях и Киеве. "Страна" следит за последними новостями о коронавирусе в режиме онлайн.