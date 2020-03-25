Известный российский журналист Владимир Познер призвал россиян не считать коронавирус выдумкой и серьезно относиться к угрозе Covid-19.

Соответствующее обращение он опубликовал в Instagram.

По словам Познера, россияне привыкли с недоверием относиться к словам власти и руководства, однако в случае с коронавирусом это неправильно.

"Но ведь коронавирус – это не придумка, от придумок люди не умирают. Никакому политику коронавирус не нужен, бизнес от этого страшно страдает, наша экономика страдает, тяжелейший удар", - написал Познер.

По его словам, государство понесет потери "в сотни миллиардов рублей, долларов, фунтов, евро" в результате коронавируса.

Скриншот: Instagram/ pozneronline

Напомним, вчера, 24 марта, президент РФ Путин в защитном костюме и респираторе побывал в московской больнице, где лежат больные коронавирусом.