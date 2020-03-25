Еврокомиссия опубликовала информацию о правах пассажиров тех рейсов, которые были отменены из-за карантинных ограничениий в странах по всему миру, введеных на фоне коронавируса.

Так, согласно инструкции, клиенты авиакомпаний могут получить полный возврат средств или бронирование на другой доступный рейс, передает Avianews.

Сообщается, что авиаперевозчик может предложить пассажирам отмененных рейсов ваучер на приобретение других билетов, однако несмотря на это, клиент авиакомпании все еще может получить свои деньги за "пропавший" билет на самолет.

При этом, если пассажир предпочтет лететь ближайшим рейсом, он получает право на заботу. Авиаперевозчик должен обеспечить клиента напитками и едой, а при длительном ожидании - бесплатным отелем и трансфером между гостиницей и аэропортом. Стоит отметить, что пассажир теряет право на заботу, как только соглашается на полный возврат или перебронирование на более позднюю дату.

Если авиакомпания не отменила рейс, и пассажир решил отказаться от поездки по своему желанию, то вернуть билет или изменить дату перелета он может только по правилам тарифа. В случае, если авиаперелет в обе стороны оформлен в рамках одного бронирования, и один из рейсов был отменен, пассажир имеет право на возврат или перебронирование всей поездки. Если каждый рейс выполнен как отдельное бронирование, то все действия с неотмененным рейсом проводятся по правилам тарифа.

Также Еврокомиссия разъяснила права авиапутешественников на компенсацию согласно регуляции EC261/2004 при отмене рейсов менее чем за 14 дней до вылета. Если авиакомпании не выполнили рейс из-за ограничения полетов со стороны государств или запрета на въезд определенным категориям граждан, то такие отмены причислены к "чрезвычайным обстоятельствам", что не предусматривает выплату компенсации.

Стоит отметить, что авиакомпании могут отказать в компенсации пассажирам, если рейс отменен из соображений безопасности и здоровья экипажей.

В свою очередь Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) и организация Airlines for Europe, назвала некоторые разъяснения ЕС неадекватными. Организации поддержали решение об освобождении авиаперевозчиков от выплаты компенсаций при отмене рейсов, но рассчитывали на большие льготы от европейских чиновников.

Напомним, что лоукостер Ryanair заявил об отмене большинства своих авиарейсов со вчерашнего вторника, 24 марта. При этом перевозчик считает, что вряд ли полеты возобновятся в апреле и мае.

Ранее мы писали, что авиакомпани с 17 марта прекращают регулярные рейсы из Украины, а туроператоры отказываются возвращать деньги клиентам за уже выкупленные туры.