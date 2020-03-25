Украинская сторона считает, что Россия манипулирует пандемией коронавируса для того, чтобы снять с себя санкции.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал своему коллеге из Дании Йеппе Кофоду во время телефонного разговора, передает издание "Европейская правда".

Так, украинский дипломат отметил, Российская Федерация может призывать Европу снять санкции из гуманитарных соображений.

"Это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины. Соответственно, они могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма", - подчеркнул глава МИД.

В пресс-службе украинского МИД отметили, что Йеппе Кофод согласился с позицией украинского коллеги по этому вопросу. Кроме того, Кулеба в своем разговоре упомянул украинцев, которые из-за карантина вынуждены были остаться в Дании.

"Буду благодарен, если во время пандемии Дания не будет применять санкции за просроченные документы для тех, кто сейчас не может выехать из страны. Со своей стороны, Украина будет предоставлять аналогичное содействие гражданам Дании", - сказал Кулеба.

Напомним, что недавно Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров "Большой двадцатки" к снятию санкций, которые мешают доставке продовольствия и медпомощи в различные страны в период карантина в период пандемии коронавируса.

Ранее мы писали, что вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел онлайн-переговоры с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.