Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка проводит карантин во Франции, где, как еще в феврале выяснила "Страна", находится дом его семьи стоимостью полмиллиона евро.

Об этом Рябошапка сообщил в интервью главреду издания "Гордон", видео обнародовано в YouTube.

"Людей и автомобилей на французских улицах практически нет. Население очень принципиально относится к жестким мерам карантина: начиная от дистанции между людьми и до правила "оставайся дома". И полиция очень жестко контролирует выполнение этих правил", - рассказал Руслан Рябошапка.

Впрочем, по словам экс-генпрокурора, люди не паникуют, а продуктов в магазине достаточно: их "никто не выносит".

"Люди доверяют власти и складывается впечатление, что руководство страны понимает, что оно делает", - сообщил Рябошапка.

Видео: YouTube/ Алеся Бацман

Напомним, Руслан Рябошапка был назначен на должность генерального прокурора Украины 29 августа 2019 года. Ранее он был замглавой Нацагентства по противодействию коррупции и главным специалистом по правоохранительной политике в штабе Владимира Зеленского во время президентских выборов. После этого он стал заместителем главы Администрации президента Украины. Рада проголосовала за отставку генпрокурора Рябошапки 5 марта.