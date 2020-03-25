Борьба с коронавирусом в Украине и мире продолжается. Вчера в Киеве ввели новую порцию ограничений - запретили работу шаурмы, уличных кофеен и точек разливного пива.

Ситуация, видимо, действительно серьезная - массово болеть начали в том числе украинские вип-персоны. Вчера стало известно о вероятном заражении нардепа Сергея Рудыка и бизнесмена Валерия Хорошковского.

Также по состоянию на вчера чило заболевших в Украине было 97. Свежую статистику МОЗ объявит в 10 часов утра. Наверняка сегодня этот показатель превысит сотню. Уже с утра ГосЧС заявила о 113 инфицированных украинцах. В целом каждый день по Украине прибавляются десятки новых зараженных. Есть и четвертый погибший - это пенсионер из Тернопольской области.

А после того, как в больницы начали поставлять китайские тесты, заболевших должно стать еще больше.

Интересно, что на этом фоне власти отказались от введения чрезвычайного положения. Об этом рассказывала "Страна" со ссылкой на свои источники. Позже такие планы опроверг премьер Денис Шмыгаль, а вчера - глава МВД Арсен Аваков.

При этом очевидно, что меры карантина будут ужесточать и без введения ЧП. Вплоть да закрытия городов на въезд и выезд (такую возможность для Киева вчера допустил мэр Виталий Кличко).

"Страна" следит за ситуацией вокруг коронавируса в Украине и мире. Материал обновляется.

10:11 Украина сегодня из-за коронавируса не будет подписывать создание Консультативного совета по Донбассу в Минске, сообщил российский политтехнолог Алексей Чеснаков, который входит в окружение экс-куратора Украины в Кремле Владислава Суркова.

10:06 В Латвии во время съемок застрял американский актер Микки Рурк, который приехал в Ригу накануне закрытия границ.

10:02 Минздрав подтвердил 113 заразившихся коронавирусом.

По данным МОЗ, по состоянию на 10:00 25 марта в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев. Обнаружены первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

09:50 Четвертая смерть от коронавируса в Украине. Умер 68-летний мужчина в Тернопольской области, сообщает телеграм-канал "Коронавирус Тернополь", который позиционирует себя как официальный. Накануне ог ездил в Австрию.

09:34 Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка можно сказать на передовой борьбы с коронавирусом - у себя дома во Франции.

Об этом доме за полмиллиона евро "Страна" уже рассказывала.

"Людей и автомобилей на французских улицах практически нет. Население очень принципиально относится к жестким мерам карантина: начиная от дистанции между людьми и до правила "оставайся дома". И полиция очень жестко контролирует выполнение этих правил", - рассказал Рябошапка в интервью.

09:23 Статистика по планете.

Если 22 марта во всем мире было зарегистрировано 304 544 случая заражения коронавируса, 25 марта их стало уже 422 989. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса.

Из них - 18 915 смертей и 108 578 случаев, когда пациенты успешно выздоровели.

Большинство случаев зафиксировали на материковом Китае - 81 591. В то же время, большинство людей, которые были здесь инфицированы (60 324 случая), уже выздоровели.

В Италии число инфицированных возросло до 69 176 (5239 за сутки). Там 6820 пациентов умерли и 8326 - выздоровели.

Также известно о 55 222 (8851 новый случай за сутки) инфицированных в США, 35 136 42 058 - в Испании (6922 в сутки), 32991 - в Германии, 24 811 - в Иране и 22633 - во Франции.

09:18 Пробки в Киеве на карантине больше, чем в рабочий день.

"Людям создали кучу транспортных неудобств, но при этом оставили работать всех госслужащих, всех чиновников и большинство компаний.

Ох@нный карантин.

Вместо 10 в автобусе или вагоне метро.

Теперь, люди теоретически по 2-3 человека, а реально по 5-6 - едут в машинах, чтобы потом сидеть в общих офисах, открывать общие двери, браться за общие поручни и стоять в общих очередях", - комментирует автор видео, предприниматель Алексей Давиденко.

09:15 Чемпион по коронавирусу - Киев и область. Таковы данные ГосЧС на утро 25 марта.

Черновицкая область- 38 (1 умер);

Киев - 31;

Киевская область - 22;

Ивано-Франковская - 5 (1 умер);

Тернопольская область- 4;

Днепропетровская область - 2;

Житомирская область- 2 (1 умер);

Запорожская область- 2;

Львовская область - 2;

Волынская область- 1;

Донецкая - 1;

Луганская - 1;

Одесская - 1;

Черкасская - 1.

Всего 113 случаев.