Украина эвакуировала из Турции 430 своих граждан
Большая группа наших сограждан, 430 человек, спецрейсом вылетела из Турции на Родину в рамках эвакуации во время карантина в стране.
Об этом написал генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман на своей странице в Twitter.
Эвакуация украинцев из Турции. Фото: Александр Гаман
"Сейчас ночью двумя рейсами "SkyUp" из Стамбула в Киев улетели 430 граждан Украины. В транзитной зоне аэропорта Стамбула находится около 100 украинцев. Мы продолжаем оказывать максимальное содействие соотечественникам для облегчения условий пребывания в аэропорту и быстрого возвращения в Украину", - написал дипломат.
Скриншот: Александр Гаман в Твиттере
Напомним, что тысячи украинских туристов застряли в Индонезии. Они не могут вернуться на родину, потому что все рейсы в Украину отменили, а находиться долго в стране они не смогут из-за визовых сложностей.
Ранее мы писали, что украинцы, которые ждут возможности эвакуироваться из Канады домой, прилетят в Киев спецрейсом Международных авиалиний Украины в пятницу, 27 марта.