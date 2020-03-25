Большая группа наших сограждан, 430 человек, спецрейсом вылетела из Турции на Родину в рамках эвакуации во время карантина в стране.

Об этом написал генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман на своей странице в Twitter.

Эвакуация украинцев из Турции. Фото: Александр Гаман

"Сейчас ночью двумя рейсами "SkyUp" из Стамбула в Киев улетели 430 граждан Украины. В транзитной зоне аэропорта Стамбула находится около 100 украинцев. Мы продолжаем оказывать максимальное содействие соотечественникам для облегчения условий пребывания в аэропорту и быстрого возвращения в Украину", - написал дипломат.

Скриншот: Александр Гаман в Твиттере

Напомним, что тысячи украинских туристов застряли в Индонезии. Они не могут вернуться на родину, потому что все рейсы в Украину отменили, а находиться долго в стране они не смогут из-за визовых сложностей.

Ранее мы писали, что украинцы, которые ждут возможности эвакуироваться из Канады домой, прилетят в Киев спецрейсом Международных авиалиний Украины в пятницу, 27 марта.