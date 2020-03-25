23 марта в Китае, который только начинает оправляться от коронавируса Covid-19, зафиксировали смерть от новой напасти - хантавируса. Мужчине стал плохо в автобусе, который перевозил работников пищевого предприятия, а через три часа он умер в больнице от лихорадки.

Разбирались, что произошло в Китае и что известно о хантавирусе, который унес жизнь человека.

Что произошло

Издание Global Times сообщило, что 23 марта на западе провинции Юньнань в Шаньдун от лихорадки, умер мужчина. Ему стало плохо в автобусе, перевозившем сотрудников одного из пищевых предприятий.

Находившийся в салоне медицинский сотрудник выявил недомогание у одного из пассажиров и вызвал скорую помощь. В больнице мужчине стало хуже и он умер через три часа.

Кроме того, жар выявили еще у двух пассажиров и водителя автобуса. Медики предполагали, что они инфицированы коронавирусом Covid-19, но тесты дали отрицательные результаты. Тестирование на другие возможные виды вирусов выявило вирус хантаан.

На этот вирус протестировали еще 32 человека, которые были в автобусе, но результаты пока неизвестны.

Что известно о хантавирусе, какие его симптомы

Род Hantavirus состоит по крайней мере из 4 групп с 9 вирусами, вызывающими такие симптомы, как лихорадка, кровотечение, повреждение почек, легочный синдром. Инкубационный период примерно две недели. При легких формах инфекция часто бессимптомна, но иногда она может проявиться внезапно, с высокой температурой тела, головной болью, болью в спине и животе.

Основной переносчик вируса Хантаана - полевая мышь. При этом сами грызуны, являясь носителями вируса, не болеют, поэтому продолжают быть переносчиками на протяжении всей жизни.

Человек может заразиться через мочу и экскременты грызунов. Например, если была заражена вода, при вдыхании испарений, пыли, инфицированной выделениями грызунов. Крайне редко может возникать передача от человека к человеку. Лабораторно диагноз можно установить с помощью серологических тестов и ПЦР.

Вспышки заболеваний, вызванных вирусами рода Hantavirus фиксировали в США, Южной Америке, СССР Китае, Южной Корее, КНДР, Японии, на Балканах. От того, какой именно вирус из рода вызвал заболевание, зависят и симптомы, которые могут отличаться. Например, легочный синдром более характерен для США и Южной Америки.

Принято считать, что впервые с этим вирусом столкнулись во время Корейской войны 1950-1953 годов. Тогда более трех тысяч солдат ощутили на себе воздействие неизвестного агента, вызывавшего внутреннее кровотечение и нарушение функций почек. Неизвестное заболевание назвали "Корейская геморрагическая лихорадка". Медицина тогда не смогла выявить причину.

В 1970-х годах вирус Хантаан был обнаружен ученым из Южной Кореи Лии Хо Вангом и назван в честь реки, возле которой была поймана зараженная мышь.

В США вспышку заболевания зафиксировали в 1990-х, когда в штате Колорадо скончался молодой и физически здоровый представитель народа навахо, а за несколько дней до этого - его невеста. Американские ученые выяснили, что они были заражены до сих пор не известным видом хантавирусов.

Пока эффективное средство лечения от хантавирусов, кроме купирования симптомов, а также поддержки естественного иммунитета организма, неизвестно. В случае с легочным синдромом пациентов доставляют в больницу и помогают восстановить респираторные функции с помощью жидкого кислорода и искусственной вентиляцией легких.