Не успевшие вернуться домой украинцы застревают за границей, несмотря на объявленную властями эвакуацию.

По подсчетам МИДа, возможности вернуться на родину ожидает еще 20 тысяч украинцев, в частности, 2 тысячи - в Таиланде.

МИД обязался вывезти наших соотечественников через определенные властями хабы из разных уголков мира - Египта, ОАЭ, Африки, Америки, Азии.

Эвакуация - далеко не бесплатная, а обещанные властями "пільгові" цены на спецрейсы Sky Up едва ли назовешь дешевыми - они завышены почти вдвое (в среднем 150-200 евро).

Так, преподавательница английского из Киева Ирина на несколько дней застряла в одном из хабов - Стамбуле по дороге из Занзибара через Оман, заплатив за билет 168 долларов. И только сегодня, 25 марта, она вылетела в Киев.

"Турция ввела карантин и приняла решение не пускать иностранцев в транзитную зону. То есть невозможно даже выйти из аэропорта, забрать багаж, - рассказывает "Стране" Ирина. - А в предтранзитной зоне - только гостиница за 150 евро в сутки. Вице-консул все же договорился с турецкой полицией и нас выпустили из аэропорта. Первую ночь мы переночевали в аэропорту, затем в отеле, который пока принимает постояльцев до 1 апреля, так как в Турции из-за карантина закрыто большинство гостиниц. Нас собралась группа украинцев из разных городов мира, один парень продал часы, чтобы добраться из Индии до Киева. Консульство нам дало по 30 долларов. Спасибо, конечно, и на этом, на хлеб и воду хватит, но жить тут предстояло четыре дня. Но нам еще сильно повезло, так как люди, которые приехали после нас, так и остались в предтранзитной зоне, там и ночуют, с детьми, без душа, без условий, с сумасшедшими ценами на все, ожидая, пока их заберут в Украину. У меня еще есть друзья, которые не могут вылететь из Таиланда, у некоторых нет денег на дорогу назад, поскольку они купили обратные билеты. А Зеленский врет про эвакуацию, красиво рассказывает по телевизору, а что происходит на самом деле - это совсем другое дело. Меня больше всего раздражает, когда он "поет" о том, как "ми повернули" такое-то количество украинцев. Скажите, пожалуйста, кто "мы"? Люди возвращаются своим ходом, за свои деньги. Дозвониться в МИД нереально. Ладно еще из Стамбула в Киев, а как добраться откуда-то из Азии или Африки? Это просто жесть".

Спецрейсом возвращалась в Украину из Испании и киевлянка Ирина Кысиль.

На полет из Аликанте ей предложили "суперльготную" цену на 21 марта - 240 евро.

"Цена мне понятна, экономика бизнеса тоже. Вопросов нет. Спасибо за рейс. Но давайте не говорить, что это льготная цена. При рыночной стоимости чартера 50 тысяч долларов (туда-обратно) несложно посчитать, сколько получила авиакомпания за 214 чел на борту", - говорит Кысиль.

По ее словам, если в аэропорту Испании работники следили за безопасной дистанцией между пассажирами, то в Киеве больше двух сотен человек запихнули на досмотр в маленький зал.

"Когда обратилась к толпе, которая соблюдала дистанцию в Испании, но в Украине им все равно, с просьбой сформировать очередь с дистанцией, на этот призыв я была послана обратно в Испанию", - рассказывает женщина.