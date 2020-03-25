В Украине за сутки выявили 29 новых случаев коронавируса. Всего в стране 113 заболевших в 13 областях
За прошлые сутки, 24 марта, в Украине выявили 29 новых случаев инфицирования коронавирусом. Первые заболевшие появились в Запорожской, Волынской, Луганской и Одесской области.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в сводке ГСЧС Украины.
Уточняется, что 24 марта новые случаи коронавируса выявили в таких регионах: Киев - 2, Киевская область - 7, Черновицкая область - 13, Запорожская область - 2, Тернопольская область - 2, Волынская область - 1, Луганская область - 1, Одесская область - 1.
По состоянию на 07:00 25 марта в стране 113 случаев Covid-19 подтверждены лабораторно в 13 областях и Киеве:
- Черновицкая - 38 (1 летальный, 1 человек выписан после лечения),
- Киев - 31,
- Киевская область - 22,
- Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный),
- Тернопольская область - 4,
- Днепропетровская область - 2,
- Житомирская область - 2 (1 умер),
- Запорожская область - 2,
- Львовская область - 2,
- Волынская область - 1,
- Донецкая область - 1,
- Луганская область - 1,
- Одесская область - 1,
- Черкасская область - 1.
Напомним, в неподконтрольной украинской власти части Донецкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали более 70 человек.
Также мы писали, что в аннексированном Крыму зафиксировали семь случаев коронавируса.