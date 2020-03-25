За прошлые сутки в Украине выявили 29 случаев коронавируса. Фото: strana.ua

За прошлые сутки, 24 марта, в Украине выявили 29 новых случаев инфицирования коронавирусом. Первые заболевшие появились в Запорожской, Волынской, Луганской и Одесской области. 

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в сводке ГСЧС Украины. 

Уточняется, что 24 марта новые случаи коронавируса выявили в таких регионах: Киев - 2, Киевская область - 7, Черновицкая область - 13, Запорожская область - 2, Тернопольская область - 2, Волынская область - 1, Луганская область - 1, Одесская область - 1.

По состоянию на 07:00 25 марта в стране 113 случаев Covid-19 подтверждены лабораторно в 13 областях и Киеве:

  • Черновицкая - 38 (1 летальный, 1 человек выписан после лечения),
  • Киев - 31,
  • Киевская область - 22,
  • Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный),
  • Тернопольская область - 4,
  • Днепропетровская область - 2,
  • Житомирская область - 2 (1 умер),
  • Запорожская область - 2,
  • Львовская область - 2,
  • Волынская область - 1,
  • Донецкая область - 1,
  • Луганская область - 1,
  • Одесская область - 1,
  • Черкасская область - 1.

Напомним, в неподконтрольной украинской власти части Донецкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали более 70 человек.

Также мы писали, что в аннексированном Крыму зафиксировали семь случаев коронавируса.

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