За прошлые сутки, 24 марта, в Украине выявили 29 новых случаев инфицирования коронавирусом. Первые заболевшие появились в Запорожской, Волынской, Луганской и Одесской области.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в сводке ГСЧС Украины.

Уточняется, что 24 марта новые случаи коронавируса выявили в таких регионах: Киев - 2, Киевская область - 7, Черновицкая область - 13, Запорожская область - 2, Тернопольская область - 2, Волынская область - 1, Луганская область - 1, Одесская область - 1.

По состоянию на 07:00 25 марта в стране 113 случаев Covid-19 подтверждены лабораторно в 13 областях и Киеве:

Черновицкая - 38 (1 летальный, 1 человек выписан после лечения),

Киев - 31,

Киевская область - 22,

Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный),

Тернопольская область - 4,

Днепропетровская область - 2,

Житомирская область - 2 (1 умер),

Запорожская область - 2,

Львовская область - 2,

Волынская область - 1,

Донецкая область - 1,

Луганская область - 1,

Одесская область - 1,

Черкасская область - 1.

Напомним, в неподконтрольной украинской власти части Донецкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали более 70 человек.

Также мы писали, что в аннексированном Крыму зафиксировали семь случаев коронавируса.