Министерство здравоохранения Украины в рамках промо-кампании посвященной борьбе с коронавирусом, показало классика украинской литературы Тараса Шевченко в медицинской маске.

Изображение Кобзаря было опубликовано в Телеграм-канале Минздрвава "Коронавірус_інфо".

"Доброе утро, страна! Сегодня тот день, когда можно спасти человечество, не выходя из дома! Заботьтесь о себе и своих близких. Будьте здоровы!" - гласит сообщение ведомства.

Фото: Минздрав

Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных в Черновицкой области - там 38 инфицированных, среди которых 1 летальный случай.

Ранее мы публиковали видео, на котором замминистра здравоохранения Виктор Ляшко показывает, как правильно обрабатывать руки антисептиком.

Также недавно в Минздраве объяснили, зачем украинцам носить маски, которые не спасают от коронавируса.