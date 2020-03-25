Азиатские рынки вслед за Уолл-стрит продемонстрировали рост, а некоторые инвесторы впервые за последнее время покупают там акции. Тем не менее волатильность рынков все еще остается довольно сильной на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".

Так, в среду, 25 марта, фьючерсы на S&P 500 снизились на 1,3%, что свидетельствует о том, что американские рынки могут снова вернуться к снижению. Японский Nikkei 225 вырос на 5,4%. Гонконгский Hang Seng стал дороже на 2,1%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 2%.

По состоянию на 08:27 по Киеву фьючерсы на Brent выросли на лондонской бирже ICE Futures на 2,73% к уровню закрытия и торговались по $27,92 за баррель.

Фьючерсы на WTI поднялись к этому времени в Нью-Йорке на 3,83% - до $24,93 за баррель.

Стоит отметить, что по мнению экспертов, кризис в нефтяной сфере, который сейчас переживает мир из-за коронавируса, является худшим за последние 100 лет.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что власти не будут вводить всеобщий карантин как в других странах. Так американский лидер надеется остановить рецессию экономики страны.