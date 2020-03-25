Американские власти считают, что Китай утаивает от мира реальную информацию о коронавирусе Covid-19, что мешает остановить волну заражений, которая захлестнула США и Европу.

С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео в среду, 25 марта, в эфире радиопередачи Washington Watch.

"Я обеспокоен тем, что это сокрытие, дезинформация, которой занимается Коммунистическая партия Китая, все еще лишает мир необходимых фактов, чтобы мы могли предотвратить новые случаи заражения коронавирусом", - считает Помпео.

Глава Госдепа заявил, что медлительность Пекина в обмене информацией о коронавирусе поставила под угрозу жизни тысячи людей во всем мире.

Стоит отметить, что по последним данным в США зафиксирован 54 881 случай коронавируса, из них 782 человека погибли, выздоровели всего 378 пациентов.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай слишком поздно стал делиться подробностями об опасности коронавирусной инфекции.

Ранее мы писали, что американские власти планируют бросить на борьбу с коронавирусом Сovid-19 гигантскую сумму в шесть триллионов долларов.