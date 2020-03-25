Полицейские прикрыли деятельность нелегального цеха по производству антисептика, который злоумышленники открыли в заброшенном Доме культуры в селе Козаровичи, под Киевом.

Обнаружили подпольный цех полицейские группы реагирования Вышгородского района. Осмотрев помещение бывшего Дома культуры, правоохранители и нашли в одной из комнат лабораторию.

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. При проведении обыска полицейские обнаружили пластиковые цистерны с различными жидкостями, оборудование для изготовления дезинфицирующего средства, различные емкости и этикетки на расфасованную готовую продукцию. На момент обнаружения подпольного цеха там находилось два человека. Их доставили в участок", - рассказали в пресс-службе МВД.

Фото mvs.gov.ua

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