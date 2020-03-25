В селе под Киевом полиция прихлопнула нелегальный цех по производству антисептика. Фото
Полицейские прикрыли деятельность нелегального цеха по производству антисептика, который злоумышленники открыли в заброшенном Доме культуры в селе Козаровичи, под Киевом.
Обнаружили подпольный цех полицейские группы реагирования Вышгородского района. Осмотрев помещение бывшего Дома культуры, правоохранители и нашли в одной из комнат лабораторию.
"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. При проведении обыска полицейские обнаружили пластиковые цистерны с различными жидкостями, оборудование для изготовления дезинфицирующего средства, различные емкости и этикетки на расфасованную готовую продукцию. На момент обнаружения подпольного цеха там находилось два человека. Их доставили в участок", - рассказали в пресс-службе МВД.
Фото mvs.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что глава МВД против режима ЧП для борьбы с коронавирусом.
Так же мы рассказывали, что в МОЗ объяснили украинцам, кому и как нужно носить медицинские маски во время пандемии коронавируса.