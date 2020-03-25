Власти США планируют бросить на борьбу с коронавирусом Сovid-19 гигантскую сумму в шесть триллионов долларов.

Об этом заявил журналистам Ларри Кадлоу, экономический советник президента Дональда Трампа, как передает Интерфакс-Украина.

Пакет поддержки предусматривает выделение $4 триллионов из Федерального резерва США, и еще $2 триллиона составит прямая помощь.

Эти деньги пойдут на выплаты гражданам, кредиты малому бизнесу и страхование по безработице, отметил чиновник, и добавил, что трудный период "может продлиться недели, может быть, месяцы, но не годы".

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп выступил за прекращение карантина ради спасения экономики. "Лечение не может быть хуже, чем сама проблема", - считает глава Белого дома.