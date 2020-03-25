Вчера, 24 марта, стало известно, что умер народный депутат Украины трех созывов Иван Бокий. Об этом в соцсети сообщил ректор Национального университета биоресурсов и природопользования (НУБиП) Станислав Николаенко

"На 79 году жизни ушел в вечность известный украинский журналист, общественный деятель, народный депутат Украины III, IV и V созывов, председатель фракции социалистов в Верховной Раде Украины Иван Сидорович Бокий.

Родился он на Полтавщине, в селе Пронозовка Глобинского района, окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, всю жизнь посвятил журналистскому делу, законотворческой работе, был настоящим патриотом Украины, поборником справедливости, свободы, демократии, равенства и солидарности.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким Ивана Сидоровича, его дочери Олесе. Пусть земля ему будет пухом!

Прощание с Иваном Бокием состоится ориентировочно 26 марта в 11:00 в селе Процив Бориспольского района Киевской области", - написал товарищ покойного.

Иван Бокий был народным депутатом Украины от Социалистической партии и шеф-редактором газеты "Селянская правда от Ивана Бокия".

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