Известный украинский ученый, академик Борис Патон, который с 1962 года возглавляет Национальную академию наук Украины (НАНУ) вскоре покинет свой пост.

Он не подал свою кандидатуру на выборы нового президента НАНУ, которые назначены на 16 апреля. Эта дата для проведения общего собрания отделений НАНУ и выбора президента была определена постановлением президиума НАНУ №36 от 29 января 2020 года. Однако, из-за карантина это собрание может быть перенесено, как передают "Украинские Новости".

На пост президента НАНУ подали свои кандидатуры 5 академиков НАНУ в возрасте от 55 до 79 лет.

Это Владислав Гончарук (79 лет), Сергей Комисаренко (78 лет), Владимир Семиноженко (70 лет), Анатолий Загородный (68 лет) и Богдан Данилишин (55 лет).

Заседание президиума НАНУ, на котором будут утверждены кандидаты, планируется провести сегодня, 25 марта.

В последний раз Борис Патон был переизбран президентом НАНУ в 2015 году, тогда ему было 96 лет. Сейчас академику Патону 101 год.