Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что для борьбы с распространением коронавируса у власти хватает полномочий и вводить чрезвычайное положение совсем не обязательно.

По мнению министра для остановки распространения Covid-19 нужен всеобщий карантин, как передает "Украинская правда".

"Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах... Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Оно предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Введение ЧП может быть только крайней мерой", - считает министр.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ объяснили украинцам, кому и как нужно носить медицинские маски во время пандемии коронавируса.