Коронавирус: первая сотня

Количество больных коронавирусом в Украине приблизилось к первой сотне. Точнее, на конец вчерашнего дня их официально было 97, но можно не сомневаться, что сегодня уже будет больше ста.

Причем, повторимся, речь идет об официально зарегистрированных случаях, поскольку настоящее число неизвестно даже приблизительно – не только у нас, но и за границей. Вчера в Италии, к примеру, заявили, что официальные и реальные цифры могут отличаться в десять раз – 60 тысяч и 600 тысяч соответственно.

У нас же основная проблема в том, что за последние две недели в Украину вернулись и продолжают возвращаться десятки тысяч украинцев, находившихся за границей (причем преимущественно в странах с высоким уровнем заражения), и у них еще просто не прошел инкубационный период. Поэтому значительного увеличения количества больных ожидают уже в апреле.

По вчерашней информации Черновицкая область вновь вышла в "лидеры" по уровню заболеваемости, однако, скорее всего, что ее "лидерство" обусловлено тем, что там уже знают, что контактировали с больными, и потому подозревают коронавирус у себя. А там, где он еще не зафиксирован, люди просто могут не подозревать, что у них именно коронавирус, а не ОРЗ.

Но тот факт, что пандемия в большей мере затронула западные области и Киев, не случаен: в первом случае – из-за большого количества людей, работавших в Европе, во втором – из-за большого количества людей, отдыхавших за границей. И в ближайшие месяцы относительные показатели регионов не изменятся.

Кстати, насчет месяцев – это уже не оговорка. Вчера мэр Киева Виталий Кличко даже сказал, что не уверен насчет того, начнется ли 1 сентября новый учебный год. А власти Токио сдались и перенесли главное неполитическое событие года – летнюю Олимпиаду-2020 – на следующее лето. Так что больше никто не меряет днями или неделями. Хорошо еще, что пока никто не меряет годами.

Киев ставит проблему Донбасса на паузу?

Что уже меряют годами, так это конфликт на Донбассе. После вторых Минских соглашений прошло уже больше пяти лет, и никакого прогресса за это время не достигнуто. Даже в мелочах. Вчера минская контактная группа провела переговоры относительно новых участков разведения войск, но никакого результата не достигла. Как сообщил Донецк, украинская сторона отказалась согласовать все варианты, предложенные сепаратистами, и ничего не предложила сама.

Официальный Киев эти переговоры комментировать вообще не стал, поэтому можно предположить, что информация из Донецка правдива. И, в принципе, логична: судя по всему, украинская власть сейчас предпочитает отложить проблему Донбасса в долгий ящик, поскольку проблема коронавируса для нее сегодня актуальнее.

Но причина не только в коронавирусе. Недавняя информация о договоренностях главы Офиса президента Андрея Ермака насчет создания Консультативного совета с участием "ДНР/ЛНР" вызвала открытое сопротивление не только у националистов и порохоботов, но и у части провластных депутатов. Аналогичная ситуация была и с попыткой Сергея Сивохо презентовать Платформу примирения – тогда во фракции "Слуги народа" тоже пролегла линия раскола.

Для власти такая ситуация – всегда плохо. Но сейчас она особенно старается избежать острых углов, потому что иначе может провалиться выполнение текущих задач, главные среди которых – пандемия и договоренности с МВФ.

Соберется ли Рада ради "антиколомойского" закона?

Вчера с утра была озвучена информация о том, что в четверг парламент соберется на внеочередное заседание. Под вечер, правда, выяснилось, что заседание перенесут на субботу. Но не факт, что оно состоится вообще на этой неделе.

При том, что необходимость в работе парламента действительно существует, поскольку каждый день возникают новые вызовы, связанные с пандемией и глобальным кризисом. Однако официальной информации нет потому, что депутатам банально страшно – ведь то ли трое, то ли четверо их коллег уже заражены, и в зале будут люди, которые контактировали с зараженными.

Заседание нужно, как минимум, для того, чтобы принять закон о возможности проводить следующие заседания в удаленном режиме. Но есть и другие темы. В частности, срочно зарегистрированная новая версия закона о банках, известного как закон о невозврате "Приватбанка" Игорю Коломойскому.

Как раз во многом из-за этого закона власть сейчас не хочет ссориться с "соросятами", которые не только являются врагами Коломойского, но и в большом количестве входят в неформальную "партию войны" внутри "Слуги народа". Поэтому всего, что касается мира на Донбассе, Банковая сейчас старается обходить стороной.

ЧП отменяется?

Вчера, похоже, сошла на нет тема возможности введения чрезвычайного положения по всей стране. По крайней мере, министр внутренних дел Арсен Аваков, который считался сторонником режима ЧП, заявил, что в нем нет необходимости – достаточно режима чрезвычайной ситуации, подобного тому, который уже действует в нескольких западных областях.

Действительно, режим ЧП ничего не может добавить для борьбы с коронавирусом – он только ограничивает базовые права граждан, а потому является больше политической мерой, чем способом усиления карантина.

Но главной причиной отказа власти от попыток ввести чрезвычайное положение, как и в конце 2018 года, является глухое сопротивление парламента. Не только оппозиция, но и близкие к власти депутатские группы (и даже отдельные группы внутри "Слуги народа") почувствовали, что введение ЧП чревато для них серьезными проблемами. Так что Верховная Рада, при всех ее недостатках, вновь выступила в качестве предохранителя от установления авторитарного режима в стране.

Однако, не вводя само чрезвычайное положение, власть, тем не менее, не собирается отказываться от жестких карантинных мер. И пока все идет к тому, что ограничения продолжат и после 3 апреля. Больше того, их будут еще усиливать, перенимая все возможное из опыта западных стран. Так что нельзя исключать, что даже при отсутствии чрезвычайного положения может быть введено нечто вроде комендантского часа.

Накажут ли кого-то за подорожание гречки?

А Антимонопольный комитет решил наконец заняться продовольственными магазинами и супермаркетами, которые подняли цены на самые ходовые продукты времен карантина. Вчера АМКУ сообщил, что сильнее всего выросли цены на лук и морковь – в два раза, на картофель – на 60%, на гречку – на 50%.

Подорожание лука и моркови, конечно, можно объяснить сезонным фактором. Да картофеля тоже – его к весне остается все меньше, а до массового появления молодого картофеля еще месяца два. Но вот для гречки такое объяснение не пройдет – и этим вопросом действительно нужно заняться и АМКУ, и правоохранительным органам.

Конечно, сложно объяснить тот факт, почему именно гречневая крупа в Украине считается главным кризисным продуктом, но факт остается фактом. Как фактом является и то, что торговые сети решили нажиться на стремлении наших граждан запастись именно гречкой.

И если уж власти вводят ограничения, сходные с ограничениями военного времени, то это же должно касаться и торговых сетей. Одной из тем ближайшего заседания Верховной Рады должен стать возврат к практике установления максимальных надбавок на товары первой необходимости. Года три назад отмену ограничений провел Гройсман, который таким образом давал возможность Косюку поднять цены на курятину. Но сейчас лоббистов Косюка во власти вроде бы нет – а потому ничто не мешает ввести ограничение торговых надбавок вновь.