В МОЗ Украины объяснили украинцам кому и как нужно носить медицинские маски по время пандемии коронавируса.

Информация об этом опубликована на Facebook украинского министерства охраны здоровья страны.

Прежде всего маски нужно носить:

здоровым людям, только если они оказывают помощь человеку, больному COVID-19;

кашляющим или чихающим;

в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.

В МОЗ привели права пользоваться маской.

Прежде чем надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте. Покройте рот и нос маской и убедитесь, что она плотно прилегает. Не прикасайтесь к маске во время ее ношения. Если надо коснуться маски, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте. Если маска станет влажной, замените ее новой. Не используйте маску повторно.

Чтобы правильно снять маску, осторожно подденьте резинку сзади, не касаясь основной ее части. После этого немедленно выбросьте в закрытый контейнер и тщательно обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или помойте с мылом.

Ранее МОЗ публиковало подробные указания, как избежать паники и депрессии во время карантина.

Также в министерстве рассказывали, как правильно хоронить умерших от коронавируса.