В МОЗ объяснили украинцам, кому и как нужно носить медицинские маски во время пандемии коронавируса
В МОЗ Украины объяснили украинцам кому и как нужно носить медицинские маски по время пандемии коронавируса.
Информация об этом опубликована на Facebook украинского министерства охраны здоровья страны.
Прежде всего маски нужно носить:
- здоровым людям, только если они оказывают помощь человеку, больному COVID-19;
- кашляющим или чихающим;
- в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.
В МОЗ привели права пользоваться маской.
- Прежде чем надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте.
- Покройте рот и нос маской и убедитесь, что она плотно прилегает.
- Не прикасайтесь к маске во время ее ношения.
- Если надо коснуться маски, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте.
- Если маска станет влажной, замените ее новой.
- Не используйте маску повторно.
Чтобы правильно снять маску, осторожно подденьте резинку сзади, не касаясь основной ее части. После этого немедленно выбросьте в закрытый контейнер и тщательно обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или помойте с мылом.
Ранее МОЗ публиковало подробные указания, как избежать паники и депрессии во время карантина.
Также в министерстве рассказывали, как правильно хоронить умерших от коронавируса.
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