В Швейцарии и Германии массово заработали киоски Corona Drive In. В них можно быстро сделать тест на коронавирус, сдав мазок из носа и рта.

Об этом рассказал в Facebook совладелец компании "Медтехника" Алексей Давиденко.

По словам автора поста, Corona Drive In - это аналоги Макдрайвов компании Макдональдс. Желающие сдать тест подъезжают к киоску, и медицинские работники в защитных костюмах берут у них мазок из носа и рта. Результат выдается практически сразу.

По словам Давиденко, тесты есть бесплатные и платные.

"Если ты приехал по направлению врача и у тебя симптомы по протоколу, то тест для тебя бесплатный и покрывается страховкой. А если ты хочешь пройти его по собственному желанию, то надо заплатить", - объяснил бизнесмен.

При этом он отмечает, что пока в Западной Европе медики защищены спецкостюмами, а любой может сдать быстрый тест на новый вирус, в Украине острый дефицит буквально всего.

"Вечером уже позвонил главный врач большой государственной больницы на 1000 коек, которая должна принимать больных с симптомами на коронавирус, и говорит: "Защиты у врачей нет никакой, но завтра вроде обещают передать первые 50 тестов. Но это ещё не точно". Завтра. Обещают. 50 тестов... У них уже успели Коронадрайвы расставить и открыть, чтоб быстрее выявить всех заразившиеся и вылечить их быстрее, а мы третью неделю не можем маски с тестами завезти, чтобы хотя бы больных протестировать", - с возмущением написал Давиденко.

Как писала "Страна", 20 марта Владимир Зеленский анонсировал масштабный завоз средств защиты и тестов из Китая.

Однако тестов пришло в разы меньше, чем обещал президент.